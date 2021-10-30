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СЕРИЙНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

Разрабатывая серийные несущие каркасы быстровозводимых зданий, мы постарались учесть основные составляющие объекта недвижимости: надежность и долговечность, стоимость, качество, эстетика. Все узлы и элементы наших конструкций обладают не только надежностью, но и удобством на монтаже.

НОВОСТИ

С 2016 года завод ИЗЛК Рус динамично развивается в индустрии зданий и сооружений, заключает новые договора, реализует собственные проекты и предлагает обширный перечень услуг, уникальный для российского рынка. Ниже Вы можете ознакомиться с актуальной информацией по текущим новостям и разработкам завода.
Новости по нашим проектам

ОТЗЫВЫ

Довольный клиент - главная цель абсолютно любого бизнеса. Так как же убедить его в профессионализме команды? За нас это делают заказчики, которые уже реализовали свои проекты и ввели здания в эксплуатацию. Видео отзывы представлены на странице ниже, приятного просмотра!
Отзывы

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Нам доверяют, и мы доказываем это отчетами о построенных объектах, с адресами и подробной информацией о зданиях.
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10
  • Серия: ИЗЛК Rus ВГ \ 6 120 000 ₽
Быстровозводимое здание конного манежа Серии ИЗЛК РУС ВГ
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10
  • Серия: ИЗЛК Rus ВГ \ 5 760 000 ₽
Быстровозводимое здание в Московской области
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  • Серия: ИЗЛК Rus ВГ
Быстровозводимое здание в г. Тольятти
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08
  • Серия: ИЗЛК Rus ВГ-300 \ 1 020 000 ₽
Быстровозводимое здание гаража в г. Киржач
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  • ИЗЛК Rus
Крановая эстакада в Калужской области
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07
  • Серия: ИЗЛК Rus КБ \ 5 900 000 ₽
Быстровозводимое здание коровника с железобетонными колоннами
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Инновационный Завод Легких Конструкций Рус - единственное предприятие в России, которое предлагает рынку Серии быстровозводимых зданий в комплекте с типовыми фундаментами и утепленными цокольными балками, как для капитальных, так и для временных объектов недвижимости.
Быстровозводимое здание Серии ИЗЛК Rus КБ с железобетонными колоннами
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Сваебойная машина
Сваебойная машина
ИЗЛК Rus
Быстровозводимые фундаменты
Быстровозводимые фундаменты
для здания Серии ИЗЛК Rus ВГ-300
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ИЗЛК Rus
Быстровозводимые фундаменты